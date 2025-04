Monreale, 27 mar. (Adnkronos) - Sarebbe stato composto da almeno otto, forse 10 persone, il 'commando' proveniente dallo Zen di Palermo che la notte scorsa ha fatto fuoco contro i tre giovani monrealesi, tutti incensurati, morti a distanza di poche ore per le ferite riportate. In tasca i palermitani avrebbero avuto due o tre pistole semiautomatiche. Alcuni testimoni di Monreale hanno detto all'Adnkronos che i giovani dello Zen avrebbero avuto intenzione di rubare alcune motociclette posteggiate in centro. Quando sono stati scoperti dai ragazzi di Monreale. A questo punto sarebbe scoppiata la rissa. Sfociata nella sparatoria. A sparare sarebbero stati in due o tre.Due di loro sonoda ore sotto torchio nei locali della caserma dei Carabinieri.