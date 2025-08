Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - Verrò conferito domani dalla Procura di Termini Imerese (Palermo) l'incarico per eseguire, tra domani pomeriggio e martedì, l'autopsia sul corpo di Simona Cinà, la pallavolista di 21 anni morta all'alba di ieri in piscina durante una festa di laurea vicino a Bagheria (Palermo). Gli inquirenti vogliono capire il motivo della morte della giovane sportiva che è stata trovata nella piscina con il viso all'insù. La tragedia è avvenuta intorno alle 4 di sabato quando la festa di laurea stava per terminare. Fino a questo momento non risultano persone indagate.