

Islamabad, 18 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'esercito pakistano ha annunciato di aver ucciso quasi 40 presunti terroristi in diverse operazioni condotte negli ultimi giorni nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nell'ovest del paese, vicino al confine con l'Afghanistan. Il Servizio Informazioni dell'esercito pakistano ha riferito di aver ucciso 15 terroristi, tra cui un leader identificato come Alam Mehsud, in due operazioni di intelligence nella regione tra sabato sera e domenica mattina, mentre altri 23 terroristi, tra cui il leader Sajid Abuzar, sono stati uccisi tra domenica sera e ieri mattina.

Inoltre, oggi, un altro presunto terrorista è stato ucciso mentre tentava di piazzare un ordigno esplosivo improvvisato nel distretto di Bannu, in quello che Islamabad ha definito "un attacco sventato contro civili innocenti". Secondo Islamabad, questo incidente "evidenzia la crescente disperazione" degli aggressori, che, a causa della pressione "costante ed efficace" delle forze di sicurezza, "stanno ricorrendo sempre più ad attacchi codardi contro obiettivi vulnerabili".

