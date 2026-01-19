

Islamabad, 19 gen. (Adnkronos/Afp) - Il bilancio dell'incendio mortale che sabato ha colpito un centro commerciale di Karachi, nel sud del Pakistan, è salito a 21 vittime. Lo hanno reso noto i soccorritori. "In totale sono stati ritrovati 21 corpi e le operazioni di ricerca continuano", ha dichiarato all'AFP Hassan Khan, responsabile dei soccorsi, mentre circa 60 persone risultano ancora disperse.

