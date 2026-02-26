

Islamabad, 26 feb. (Adnkronos/Afp) - Una serie di attacchi da parte di gruppi armati nel Pakistan nordoccidentale ha causato la morte di 19 persone, tra agenti di polizia e civili, negli ultimi due giorni. Lo ha riferito un funzionario di polizia, precisando che "nelle ultime 48 ore, 15 membri delle forze di polizia e 4 civili sono stati uccisi in attacchi terroristici in diverse zone della provincia di Khyber Pakhtunkhwa". Il funzionario ha aggiunto che a Peshawar due agenti di polizia sono stati rapiti.

