

Islamabad, 2 set. (Adnkronos/Afp) - Almeno 11 persone sono state uccise stasera quando un kamikaze si è fatto esplodere durante un comizio politico nel Baluchistan. Lo hanno riferito all'Afp due funzionari delle autorità della turbolenta provincia sud-occidentale del Pakistan, aggiungendo che 18 persone sono rimaste ferite nell'esplosione avvenuta nel parcheggio di uno stadio dove erano riuniti centinaia di membri del Baluchistan National Party (BNP).

