

Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - "Le deroghe al vincolo di esclusività per gli infermieri dipendenti pubblici hanno funzionato, ma una deroga non è una riforma. L'obiettivo prioritario è trasformarle in riforme strutturali, a partire dal superamento definitivo del vincolo, per valorizzare pienamente le competenze infermieristiche e rafforzare il Servizio sanitario nazionale. Non chiediamo un 'liberi tutti', ma regole che rendano governabile l'apertura, garantendo un equilibrio tra interesse pubblico e libertà professionale". Lo ha detto Luigi Pais dei Mori, consigliere nazionale Fnopi, Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, con delega alla libera professione, aprendo alla Camera dei deputati l'VIII Giornata nazionale della libera professione infermieristica.

"La libera professione infermieristica è una risorsa per il sistema sanitario, non un ripiego - ha affermato Pais dei Mori - Può rafforzare prevenzione, prossimità e continuità delle cure, a partire dall'assistenza domiciliare". A tale proposito, ha detto, "occorre inoltre valutare nuove forme di infermieristica convenzionata, con regole chiare e percorsi integrati, misurando il valore aggiunto delle collaborazioni sulla qualità e sull'accesso alle cure, non soltanto sul costo delle prestazioni".

