Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Si è tenuto oggi, presso il Centro Studi Americani di Roma, l’evento “PagoPa: la pubblica amministrazione che semplifica”. L’incontro, organizzato dall’Istituto Piepoli e da PagoPa S.p.A, la tech company vigilata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che progetta e realizza infrastrutture e soluzioni tecnologiche volte a favorire la capillare diffusione di servizi pubblici digitali, è stato un’occasione di confronto tra rappresentanti delle istituzioni e degli enti sul ruolo del digitale nella trasformazione del settore pubblico. L’evento, è stato aperto dai saluti istituzionali di Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato e Guido Castelli, Commissario di Governo Ricostruzione Sisma 2016, con l’introduzione dei lavori a cura di Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani e la moderazione di Francesco Tufarelli, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione passa da soluzioni concrete e accessibili - ha commentato durante il suo intervento il Sottosegretario con delega all’Innovazione, Alessio Butti - Con piattaforme come pagoPa, Send e l’app Io stiamo rendendo più semplici, sicuri ed efficienti i rapporti tra cittadini, enti e Stato. Il Governo continuerà questo percorso con determinazione, sostenendo anche un uso sempre più diffuso dell'app Io. I dati presentati oggi lo confermano: il digitale non è un costo, ma un investimento strategico per migliorare i servizi e liberare tempo e risorse".

Per cogliere il percepito della Pubblica Amministrazione italiana sul tema della digitalizzazione, Istituto Piepoli ha svolto per PagoPa un’indagine estensiva che ha coinvolto un campione composto da 103 Enti Pubblici tra il 27 marzo e il 15 aprile 2025. Tra le principali evidenze illustrate per l’occasione da Livio Gigliuto, Presidente dell’Istituto Piepoli, emerge che a guidare le iniziative di innovazione adottate dagli enti pubblici sono i programmi nazionali (come il Pnrr e il Piano Triennale per l'Informatica nella Pa), indicati da più di 9 intervistati su 10. Il percorso di digitalizzazione, che per molti (il 91% degli intervistati) è stato anche in parte complicato, è stato però certamente utile: secondo l’opinione di 9 intervistati su 10 ha reso i servizi più efficienti.

Nel concreto, resta ancora qualche area di miglioramento: le notifiche a valore legale, ad esempio, vengono ancora gestite prevalentemente con modalità tradizionali, e sono gli enti stessi a indicare criticità come l’irreperibilità del destinatario, facilmente risolvibili attraverso un processo di digitalizzazione e in particolare il Servizio Notifiche Digitali SEND, noto a quasi tutti gli intervistati ma utilizzato ad oggi da 4 su 10.

Quasi tutti coloro che ancora non utilizzano la piattaforma Send, però, dichiarano di essere interessati ad attivarla a breve, principalmente per ridurre tempi e costi. Trasversalmente agli intervistati, infatti, Send, è vista come una piattaforma che viene incontro alle esigenze degli enti pubblici snellendo le procedure burocratiche (91%) ed è in grado di apportare vantaggi agli enti (94%). Sempre secondo le rilevazioni dell’istituto Piepoli illustrate nel corso dell’evento odierno, la piattaforma dei pagamenti pagoPa è ritenuta facile, sicura e veloce; l’app Io è invece apprezzata per la sua comodità e semplicità d’uso dai cittadini che la utilizzano prevalentemente per ricevere comunicazioni dagli enti (nel 45% dei casi) ed effettuare pagamenti digitali (39%).

"Questi dati mostrano come la percezione delle amministrazioni sulle nostre piattaforme sia molto positiva e ci indicano la necessità di continuare a investire sullo sviluppo dell’ecosistema di piattaforme centrali e interconnesse con gli stessi standard e le stesse opportunità sul territorio. Abbiamo la conferma che queste agevolano il lavoro degli enti e migliorano l’esperienza dei cittadini nell’interazione con i loro servizi", ha affermato l’Amministratore Unico di PagoPa, Alessandro Moricca. La tavola rotonda, tenutasi nella seconda parte dell’incontro, ha visto il contributo diretto dei rappresentanti di alcuni enti che quotidianamente utilizzano le piattaforme abilitanti di PagoPa, condividendo le proprie esperienze e i risultati ottenuti in termini di efficienza, accessibilità e semplificazione: Silvia Scozzese, Vicesindaco e Assessore al Bilancio di Roma Capitale, e Massimiliano D’Angelo, Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione di Inps. L’incontro si è concluso con l’intervento del Direttore generale di PagoPa, Maurizio Fatarella, che ha ribadito la volontà di proseguire l’impegno - insieme a tutti gli attori della governance digitale del Paese e ai partner di mercato - a evolvere l’offerta di soluzioni tecnologiche a supporto di enti e istituzioni con l’obiettivo di rendere i servizi digitali sempre più a misura di cittadino.