

Roma, 15 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "L’Italia, attraverso una filiera come quella delle bioplastiche compostabili, sta dando delle risposte” di sostenibilità “utilizzando strumenti innovativi. I sacchetti, per parlare di questioni concrete, che servono oggi per portare a casa la spesa, servono poi per poter conferire i rifiuti. L’Italia ha una leadership in Europa, in quanto raccoglie 5 milioni di tonnellate di rifiuti umidi dalle nostre mense, dalle nostre cucine, dalle nostre case". Così Carmine Pagnozzi, direttore generale Consorzio Biorepack, partecipando oggi a Roma al panel su ‘Decarbonizzazione, economia circolare e territorio’, all’Adnkronos Q&A dedicato alla sostenibilità.

"Il consorzio Biorepack - spiega Pagnozzi - gestisce a fine vita i rifiuti di questa industria delle bioplastiche compostabili. Da oltre vent’anni abbiamo delle norme che ci consentono di tracciare il modello della bioeconomia circolare, realtà in cui l’Italia in particolare è all’avanguardia all’interno del panorama geopolitico europeo e anche internazionale, trainando questo tipo di innovazioni. Siamo l’espressione della responsabilità estesa delle aziende che producono un certo tipo di materiali, di prodotti e di imballaggi. La nostra richiesta - conclude - è di dispiegare la vela della bioeconomia".

