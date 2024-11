Roma, 6 nov. (Adnkronos) - È stata sottoscritta oggi l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Funzioni centrali per il triennio 2022-2024. Lo annuncia il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, esprimendo “grande soddisfazione per un accordo che risponde all’esigenza di una Pa moderna ed efficiente, sempre più vicina a cittadini e imprese”. Il contratto riguarda circa 195mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici economici.

“La firma odierna è il giusto riconoscimento al lavoro delle nostre persone – commenta il ministro Zangrillo – Il contratto prevede un incremento retributivo medio del 6%, pari a 165 euro al mese, per tredici mensilità. Con l’incremento del 4% della tornata 19/21, quello attuale del 6% e quello previsto nella legge di bilancio in discussione del 5,5% per la tornata 2025-2027, diamo continuità ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego come non era mai successo e con incrementi mai visti: circa 16% in tre tornate”.