

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Mentre c'è chi chiacchiera e dispensa mancette o bonus per la ristrutturazione del 4% del patrimonio immobiliare, sfasciando i conti dello Stato, il Governo Meloni rinnova I contratti dei dipendenti pubblici. Dopo il personale sanitario e quello delle Forze dell'ordine, oggi è stato rinnovato il contratto per i lavoratori di regioni, comuni e scuola. Quest'ultimo, è bene ricordarlo, è un comparto che aveva già avuto adeguamenti relativi al periodo 2019-2021". Così il senatore di Fratelli d'Italia e componente della commissione Finanze, Giorgio Salvitti.

"Stiamo parlando di oltre 200 euro per far recuperare il potere d'acquisto agli italiani. Altro che salario minimo, la strada è quella degli accordi sulle retribuzioni e, in questa direzione, siamo già al lavoro per il prossimo biennio. Noi diamo risposte con fatti concreti, qualcuno ha preferito calpestare la dignità dei lavoratori non accettando questi accordi e blaterare di fiscal drag, anche se smentito dalla Bce", conclude.

