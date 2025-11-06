

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il rinnovo del contratto collettivo nella Pubblica Amministrazione, è un segnale di serietà e responsabilità da parte del governo Meloni verso milioni di lavoratori che, dopo troppi rinvii, vedono finalmente riconosciuto il proprio valore e il proprio potere d’acquisto". Così Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Lavoro della Camera.

"La strada per aumentare i salari non è la propaganda, ma la contrattazione collettiva: lo strumento più efficace per migliorare le condizioni economiche e professionali dei lavoratori. È singolare che oggi la Cgil si sfili da questo percorso, la stessa via che per anni ha indicato come alternativa al salario minimo legale. Il Governo ha scelto il dialogo e la responsabilità, mentre Landini preferisce la contrapposizione ideologica: un’occasione persa per chi avrebbe potuto contribuire in modo serio al rafforzamento dei diritti e al sostegno reale dei lavoratori", conclude.

