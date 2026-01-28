Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Con 147 voti a favore e 90 contrari la Camera ha approvato il disegno di legge presentato dal Governo in materia di carriera dirigenziale e valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle Pubbliche amministrazioni. Il provvedimento passa all'esame del Senato.
Pa: ok Camera a ddl su carriera e valutazioni dirigenti
28 gennaio, 2026 • 11:33
Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Con 147 voti a favore e 90 contrari la Camera ha approvato il disegno di legge presentato dal Governo in materia di carriera dirigenziale e valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle Pubbliche amministrazioni. Il provvedimento passa all'esame del Senato.