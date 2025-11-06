

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Gli stipendi continuano a crescere grazie all’impegno del governo Meloni che ha consentito il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici stanziando risorse ingenti dopo anni di stallo. Nelle tasche dei lavoratori ogni mese ci saranno tra i 110 e i 150 euro in più. Aumenti significativi soprattutto se li inseriamo in un quadro complessivo di interventi predisposti dall’Esecutivo, come il taglio strutturale dell’irpef, e che hanno come obiettivo unico quello di aumentare il potere d’acquisto delle famiglie e quindi il loro benessere". Cosi il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli.

"Alle critiche dell’opposizione rispondiamo come sempre con i fatti, con buona pace del leader della Cgil Landini che è ormai troppo concentrato sul suo ruolo di portavoce delle opposizioni per curarsi di come stanno i lavoratori. E visti i risultati appare evidente che è meglio così", conclude.

