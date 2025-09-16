

(Adnkronos) - "Un’alta formazione della dirigenza amministrativa -ha aggiunto il Capo dello Stato- rappresenta un obiettivo irrinunciabile per qualunque Paese che intenda consentire agi apparati pubblici di disporre della capacità di interpretare e indirizzare il cambiamento, senza limitarsi a subirne gli effetti. All’interno delle amministrazioni è indispensabile promuovere il costante aggiornamento della cultura amministrativa e lo sviluppo delle competenze".

"La Scuola è, opportunamente, impegnata anche a questo livello ma appare inoltre necessario alimentare quei processi di accrescimento delle culture professionali che richiedono la presenza di una burocrazia accuratamente selezionata, stabile, capace di mantenere il passo del cambiamento e di trasmettere al proprio interno le competenze acquisite e le esperienze maturate".

"Amministrazioni così configurate -ha concluso Mattarella- sono in grado di sostenere nel modo migliore l’azione dei Governi, favorendo l’adozione di politiche con basi solide e finalizzate a conseguire obiettivi realistici. Diviene inoltre possibile assicurare continuità a quelle politiche che, per loro natura, pensiamo al Pnrr, sono destinate a produrre effetti oltre il termine di una legislatura".

