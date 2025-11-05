

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “La Lega e il Governo riconoscono lo straordinario valore dei tanti lavoratori impegnati ogni giorno per formare i nostri ragazzi e dare loro le basi per inseguire i propri sogni e creare il futuro migliore in cui credono. La firma del rinnovo del contratto collettivo per il comparto scuola, il secondo siglato con questo Governo, è un’ottima notizia che conferma il segnale di grande attenzione da parte del nostro partito e del ministro Valditara nei confronti degli insegnanti e di tutto il personale scolastico al quale abbiamo ridato centralità dopo tanti anni. Un impegno concreto orientato a dare risposte chiare ad una categoria che per troppo tempo è stata trascurata”. Così il vicesegretario della Lega e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

