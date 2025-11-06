

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il governo Meloni conferma il suo impegno nei confronti dei lavoratori: firmato infatti il rinnovo del contratto per il personale della scuola e degli enti locali, garantendo aumenti medi di circa 150 euro al mese per i docenti e 110 euro per il personale tecnico-amministrativo, con arretrati fino a 2.000 euro per singolo docente. L’accordo, sottoscritto senza la Cgil, che critica e pensa solo alle passerelle in piazza, millantando attenzione per i lavoratori ovviamente solo a parole, coinvolge circa 1,2 milioni di dipendenti pubblici e fa parte di un piano più ampio che punta a riconoscere incrementi salariali del 12-14% per 3,4 milioni di statali entro il 2027". Così Marcello Coppo, deputato di Fratelli d'Italia e componente commissione Lavoro.

"Grazie a Giorgia Meloni, dopo anni di paralisi, viene restituita dignità ai lavoratori, con una manovra che taglia l'Irpef e a contratti più stabili: buste paga più pesanti, maggiore potere d'acquisto per le famiglie", conclude.

