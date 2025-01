I rivenditori specializzati implementeranno l’IA generativa MondaySmart(®) di Impact Analytics per garantire una adeguata disponibilità dei prodotti alla domanda dei clienti

NEW YORK, Jan. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Impact Analytics™, leader nelle soluzioni di pianificazione, merchandising e determinazione dei prezzi basate sull’IA nei settori della vendita al dettaglio, dei generi alimentari e dei prodotti di largo consumo, continua a espandere la propria presenza a livello globale. Oggi ha avuto il piacere di annunciare la propria partnership con due dei principali rivenditori di scarpe in Italia, PittaRosso e Scarpe&Scarpe, con l’obiettivo di implementare soluzioni di IA generativa all’avanguardia. I due marchi gestiscono circa 300 punti vendita con entrambe le denominazioni e due siti di e-commerce.

Grazie a questa partnership, il colosso italiano delle calzature implementerà MondaySmart, una soluzione di IA generativa di Impact Analytics. MondaySmart fornisce una business intelligence basata sull’IA per i dirigenti del settore retail, consentendo loro di prendere decisioni in base ai dati e a intuizioni proattive. Grazie a questa soluzione, i dirigenti di PittaRosso e Scarpe&Scarpe potranno avvalersi di intuizioni strategiche su come incrementare le vendite e la redditività.

“Con un totale complessivo di quasi 300 negozi, per noi è fondamentale ottimizzare i nostri cluster al fine di soddisfare le elevate aspettative dei nostri clienti”, ha dichiarato Valentina Labate, responsabile del Merchandise Planning & Allocation di PittaRosso e Scarpe&Scarpe. “La collaborazione con Impact Analytics ci aiuterà a sfruttare i nostri dati e la loro IA, compresa quella generativa, nell’ottica di una crescita futura.”

Le soluzioni di IA generativa sviluppate da Impact Analytics sono uniche nel settore. MondaySmart è un sistema di reporting intelligente e automatizzato che massimizza il potenziale degli utenti rendendo automatici i calcoli ripetitivi e consolidando i dati. Il sistema si avvale dell’apprendimento automatico per individuare i modelli e offrire ai leader aziendali un vantaggio competitivo. Inoltre, identifica le cause delle problematiche nelle aziende e fornisce indicazioni intelligenti su come risolverle, consentendo ai rivenditori di analizzare l’efficacia delle promozioni e trarne intuizioni di grande impatto, per ogni area geografica, segmento di clientela e gerarchia di merchandising.

Impact Analytics consente di creare validi cluster grazie all’uso di un potente insieme di algoritmi di apprendimento automatico. La creazione di cluster guidata dall’IA aiuta a ottimizzare gli acquisti e la distribuzione per allineare i negozi e i loro prodotti, al fine di servire meglio i clienti, aumentare le vendite e ridurre le scorte.

“Siamo onorati di supportare PittaRosso e Scarpe&Scarpe e di contribuire a migliorare la loro efficienza operativa con il nostro strumento Gen AI all’avanguardia, MondaySmart(®)”, ha affermato Prashant Agrawal, fondatore e CEO di Impact Analytics. “Quella delle calzature è una categoria difficile da rifornire in modo adeguato, sia in negozio che online. Da oltre un decennio, diamo ai rivenditori l’opportunità di affrontare in modo proattivo le loro sfide commerciali con le nostre soluzioni basate sull’IA. L’IA generativa di MondaySmart consente ai dirigenti del settore retail di aumentare la produttività grazie ai dati e migliorare la redditività prendendo decisioni aziendali più mirate".

Informazioni su PittaRosso

PittaRosso SpA è un’azienda italiana fondata a Padova all’inizio del secolo scorso, che opera nella distribuzione di calzature e accessori in Italia con circa 150 negozi a gestione diretta, un fatturato 2023 di oltre 270 milioni di euro e circa 1.400 dipendenti. L’azienda gestisce negozi con una dimensione media di 1.000 metri quadrati, situati principalmente in centri e parchi commerciali. Con un posizionamento caratterizzato da accessibilità e ampio assortimento, PittaRosso si rivolge a un pubblico ampio e diversificato, offrendo calzature, accessori e abbigliamento dall’imbattibile rapporto qualità-prezzo. Da luglio 2024, il gruppo è controllato da RSCT Fund (Responsible & Sustainable Corporate Turnaround Fund), il fondo di credito UTP sostenuto da Pillarstone, che aiuta il rilancio delle aziende italiane.

Informazioni su Scarpe&Scarpe

Scarpe&Scarpe SpA è un’azienda italiana con oltre 50 anni di storia e una presenza su tutto il territorio nazionale, con 135 negozi e un sito online. Protagonista del mercato delle calzature, degli accessori, dell’abbigliamento e della valigeria per tutta la famiglia, Scarpe&Scarpe offre collezioni al passo con le ultime tendenze, attenzione ai dettagli, focus sui clienti e un’esperienza di acquisto unica, il tutto enfatizzando la qualità a prezzi competitivi. Con un fatturato 2023 di 210 milioni di euro, 1.550 dipendenti e una superficie di vendita media di 1.200 metri quadrati, l’azienda è sotto il controllo di RSCT Fund (Responsible & Sustainable Corporate Turnaround Fund) dall’agosto 2022. Il fondo di credito UTP, sostenuto da Pillarstone, è destinato al sostegno per il rilancio delle imprese italiane.

Informazioni su Impact Analytics

Impact Analytics offre soluzioni SaaS e servizi di consulenza basati sull’IA che aiutano le aziende a massimizzare la redditività e la soddisfazione dei clienti grazie alle intuizioni sui dati e all’analisi predittiva. Con una piattaforma end-to-end completamente integrata per la pianificazione, le previsioni, il merchandising, la determinazione dei prezzi e le promozioni, Impact Analytics consente alle aziende di prendere decisioni più intelligenti basate su informazioni in tempo reale, anziché su dati di anni precedenti per prevedere e pianificare l’attività dell’anno in corso. Grazie a oltre un milione di modelli di apprendimento automatico, Impact Analytics è all’avanguardia nell’innovazione dell’intelligenza artificiale da un decennio, stabilendo nuovi parametri di riferimento per le previsioni, la pianificazione e l’eccellenza operativa nei settori della vendita al dettaglio, dei generi alimentari, della produzione e dei prodotti di largo consumo. Con un riconoscimento per l’innovazione e lo sviluppo da parte di Fortune, Financial Times, Inc. 5000 e RIS Leaderboard, Impact Analytics si conferma all’avanguardia nel plasmare il futuro della business intelligence. Pensate all’IA in modo diverso: visitate Impact Analytics e seguiteci su LinkedIn.

