

Milao, 27 ott. (Adnkronos) - "L'Europa deve allargare le maglie e deve mettere al centro la produttività". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all'assemblea di FederlegnoArredo.

"Abbiamo la catena del valore oggi che per un 15-20% è dipendente dalla Cina: occorre ritornare a integrare la nostra catena da valore".

"Coperta corta in Manovra? Speriamo che non l'abbiano lavata troppo in lavatrice, sennò diventa sempre più corta. Serve avere i conti in ordine, sono necessarie poche cose che mettano al centro una politica industriale a lungo termine".

