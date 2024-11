PARIGI, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Orisha, un fornitore europeo di software che serve i settori del commercio, dell'immobiliare, della sanità, dell'agroalimentare e dell'edilizia, annuncia l'acquisizione di Wolfpack DCS, uno specialista olandese nelle soluzioni di commercio unificato. Questa mossa rafforza il portafoglio dell'Unità Business Retail Chains di Orisha Group (che include già le aziende Cow Hills, Fastmag, Ginkoia, Openbravo e Optimizers), solo due mesi dopo il suo lancio durante la Paris Retail Week lo scorso settembre. Questa acquisizione consolida la posizione di Orisha nel settore del commercio al dettaglio e migliora la sua presenza internazionale.



Allo stesso tempo e al fine di chiarire la sua posizione come partner di commercio unificato per tutte le catene di vendita al dettaglio e gli operatori commerciali in Europa, l'Unità Business Retail Chains del Gruppo Orisha sarà rinominata Orisha Commerce, a partire dal 1 ° gennaio 2025.

Nel BtoB, BtoC e D2C, Orisha Commerce offre esperienze di shopping unificate e senza soluzione di continuità su tutti i punti di contatto fisici e digitali. Questa Unità Business del Gruppo Orisha conta oltre 520 dipendenti in Europa, un fatturato previsto di €72 milioni per il 2024 e oltre 3.500 marchi clienti.

Fondata nel 2017 e con sede ad Amsterdam, Wolfpack DCS è conosciuta per la sua piattaforma di vendita al dettaglio omnicanale (ORP), una soluzione completa che collega i canali online (negozi online, portali B2B, marketplace) e i canali offline (negozi fisici), consentendo una gestione ottimizzata degli ordini e dell'inventario. Attraverso questa acquisizione, Orisha Commerce amplia il suo portafoglio di soluzioni di gestione degli ordini (OMS) e di gestione dei canali di prodotto (PCM), che sono moduli essenziali per la strategia omnicanale dei rivenditori.

L'aggiunta di Wolfpack all'Unità Business Commerce di Orisha migliora la proposta di valore di una suite completa di soluzioni SaaS per il commercio unificato, offrendo una modularità ottimale e una posizione premium. Queste soluzioni cloud altamente scalabili, basate su tecnologie moderne, si integrano perfettamente con vari ERP, applicazioni di e-commerce e altri sistemi tramite una stack tecnologica avanzata.

La strategia di commercio unificato di Orisha Commerce viene rafforzata dall'integrazione di Wolfpack DCS, posizionando Orisha Commerce come un vero "one-stop shop" per fornire ai propri clienti un'esperienza di shopping senza soluzione di continuità completa sia online che offline.

Koen den Hollander, co-fondatore e CFO di Wolfpack, afferma: "Siamo entusiasti di continuare il nostro percorso con Orisha, un leader globale nel software di gestione. Questa partnership apre nuove prospettive per estendere la nostra soluzione ORP a nuove geografie e a una base clienti più ampia".

Michel van Koekenberg, co-fondatore e CEO, aggiunge: "Dopo diversi anni di collaborazione con le entità del Gruppo Orisha, unirsi completamente a questo gruppo è un'evoluzione naturale per noi. Ci permetterà di accelerare la nostra crescita ed espandere la nostra presenza in mercati strategici come Spagna, Francia e Svezia".

Marco de Vries, CEO di Orisha Commerce: "L'arrivo delle squadre di Wolfpack DCS rafforza la nostra offerta di soluzioni per il commercio unificato con una parte essenziale nell'implementazione di un'esperienza omnicanale senza soluzione di continuità, con questi ambiti OMS e PCM. Siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti questa nuova copertura funzionale, per accelerare la loro traiettoria verso un commercio sempre più unificato, una sfida strategica per i marchi e i rivenditori che supportiamo".

Jacques Ollivier, CEO di Orisha, conclude: "L'acquisizione di Wolfpack DCS fa parte della nostra strategia per consolidare la nostra offerta per il settore del commercio. Integrando l'esperienza e le tecnologie di Wolfpack, rafforziamo la nostra capacità di fornire soluzioni omnicanale complete e ad alte prestazioni essenziali per soddisfare le esigenze del mercato ai rivenditori e ai marchi".

Orisha Commerce sarà presente alla fiera Tech for Retail di Parigi il 26 e 27 novembre, mostrando tutte le sue soluzioni SaaS per il commercio unificato, comprese quelle proposte da Wolfpack.

Informazioni su Orisha

Fondata nel 2003, Orisha è un fornitore europeo di software che serve i settori del commercio al dettaglio, dell'immobiliare, della sanità, dell'edilizia e dell'agroalimentare. Sin dalla sua fondazione, Orisha ha aiutato le imprese a raggiungere il successo offrendo soluzioni su misura per le loro esigenze, come punto vendita, gestione aziendale e finanziaria, gestione dell'inventario, CRM, HR, e-commerce e altro ancora. Le soluzioni Orisha consentono milioni di interazioni e transazioni giornaliere in un mondo iperconnesso. Dal 2021, Orisha è supportata da TA Associates, un leader globale del private equity nel settore tecnologico. Nel luglio 2024, Francisco Partners, un altro importante attore del private equity specializzato in aziende tecnologiche, si è unito a TA Associates come azionista per sostenere la crescita continua di Orisha. Originario della Francia, il gruppo conta ora oltre 1.800 dipendenti in tutta Europa e supporta clienti in oltre 50 paesi.

Informazioni su Wolfpack DCS

Wolfpack Digital Commerce Solutions è un fornitore di software specializzato in soluzioni omnicanale per il settore del commercio al dettaglio dal 2017. La loro soluzione ORP (Omni-channel Retail Platform) aiuta i rivenditori a offrire esperienze omnicanale senza soluzione di continuità ai consumatori. ORP gestisce l'ordine, il prodotto e la gestione delle scorte su canali online (negozi online, marketplace) e offline (negozi fisici). Wolfpack DCS ha sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, e opera per importanti marchi di consumo e rivenditori nei Paesi Bassi, in Germania, nel Regno Unito e in Sudafrica. I settori chiave per Wolfpack DCS includono moda, lifestyle, sport e vendita al dettaglio di alimentari.

