- REYKJAVÍK, Islanda, 3 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Con l'annuncio di un'importante espansione in Sudamerica, Asia e alcune zone dell'Africa di Orange Gateway, l'importante Borsa valute digitali islandese è ora disponibile per oltre 8 miliardi di persone.

L'azienda, impegnata a fornire un mercato sicuro ed equo per lo spot trading di asset digitali, è orgogliosa di annunciare l'incremento della sua base clienti, che rafforza la missione della piattaforma: rendere il trading di valute digitali accessibile alle persone in tutto il mondo.

Hlynur Thor Bjornsson, CEO di Orange Gateway, ha affermato: "Siamo orgogliosi di aver reso possibile questa espansione globale. Si tratta di un risultato frutto del duro lavoro e dell'impegno del nostro team, che ha garantito il rispetto dei più elevati standard di sicurezza e di conformità normativa. Con queste solide basi, siamo orgogliosi di offrire un'esperienza di trading di valute digitali sicura e accessibile a un pubblico globale in crescita".

Oltre all'aumento delle iscrizioni da parte dei clienti, Orange Gateway ha compiuto passi da gigante anche nell'offerta. Negli ultimi sei mesi questa Borsa ha gestito un mercato BSV e ora registra un aumento delle iscrizioni di nuovi clienti e dei volumi di trading. L'introduzione della coppia di trading BSV/USDC ha contribuito a questa crescita, e l'aggiunta di link di riferimento ha ulteriormente migliorato l'accessibilità della piattaforma. Sulla sua piattaforma l'azienda offre le seguenti coppie di trading.

Guardando al futuro, Orange Gateway si prepara a integrare i pagamenti con carta di credito nelle prossime settimane, consentendo agli utenti di acquistare BSV con piccoli importi in modo più semplice, anziché tramite bonifici bancari internazionali.

Ulteriori iniziative includono lo sviluppo di un'app mobile, di uno strumento di punto vendita per i commercianti e di un mercato dei futures per ampliare l'offerta della piattaforma.

Per ulteriori informazioni visitare OrangeGateway.com.

* Esclusione di alcuni paesi e dettagli dell'elenco delle sanzioni

Sulla piattaforma possono registrarsi persone e aziende di tutti i paesi, a eccezione dei cittadini o dei residenti di paesi inclusi nell'elenco delle sanzioni dell'Autorità di vigilanza finanziaria (FSA) islandese o nell'elenco del Gruppo di azione finanziaria internazionale (FATF). Questo elenco delle sanzioni è allineato alle sanzioni dell'UE e degli USA.

I residenti o le aziende con sede nei paesi elencati dal FATF possono comunque aderire a Orange Gateway, a condizione che si sottopongano a un completo controllo antiriciclaggio (AML) prima della registrazione.

Informazioni su Orange Gateway:

Orange Gateway ehf è una società islandese a responsabilità limitata che si propone di fornire un mercato equo per lo spot trading di Bitcoin. La sicurezza degli utenti è la nostra priorità principale. Orange Gateway è progettato con i migliori standard e metodi di sicurezza disponibili. L'obiettivo è proteggere le informazioni personali e i fondi dell'utente e garantire un'interfaccia intuitiva e una piattaforma sicura per il trading.

