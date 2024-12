Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - "Sono felice. Dopo 3 anni ha vinto il buon senso, ha vinto la Lega, ha vinto l'Italia. Ha vinto il concetto che difendere i confini, difendere la patria, contrastare scafisti, trafficanti, ong straniere e proteggere i nostri figli non è un reato ma è un diritto. Ci abbiamo messo un po', però ci siamo arrivati, quindi vado avanti ancora più determinato di prima". Così il ministro Matteo Salvini subito dopo l'assoluzione per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. "Ringrazio l'avvocato Giulia Bongiorno e tutto il suo incredibile staff, ringrazio i giornalisti che hanno seguito, ringrazio le migliaia di italiani che stavano aspettando questa sentenza che non assolve solo Matteo Salvini ma assolve una idea di Paese".

"Entrare in Italia prevede delle regole, dei limiti, dei controlli. E chi usa i migranti per fare battaglia politica, oggi ha perso- dice- Oggi torna in Spagna con le mani in saccoccia, mi spiace per loro. E' una bellissima giornata per l'Italia. Da domani torno a lavorare in ufficio con entusiasmo, voglia, passione, energia, abbiamo rischiato sì', d'altronde chi nella vita non rischia non va da nessuna parte. Oggi il Tribunale di Palermo, come prima il tribunale di Catania, ha detto che abbiamo fatto il nostro dovere". E conclude: "Contrastare l'immigrazione di massa e l'invasione organizzata e finanziata non è un reato ma è un diritto, quindi è una bellissima giornata".