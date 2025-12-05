

Roma, 5 dic (Adnkronos) - In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani del 10 dicembre, numerosi Consigli comunali in tutta Italia stanno discutendo e approvando una mozione promossa dai consiglieri comunali di Demos: da Roma, dove l’Assemblea capitolina ha approvato il testo all’unanimità, passando per Torino, Quartu Sant’Elena, Cuneo, Taranto e tante altre città, unite per rafforzare il proprio impegno per la tutela e la diffusione della cultura dei diritti fondamentali.

"Voglio ringraziare di cuore tutte le consigliere e i consiglieri comunali di Demos che in queste settimane hanno scelto di portare nelle loro città una mozione così importante. È un gesto politico e civico di grande valore -dice il deputato Paolo Ciani, segretario nazionale di Demos-democrazia solidale-: in un tempo segnato da guerre, disuguaglianze e discriminazioni, ribadire centralità e attualità dei diritti umani non è un atto formale, ma un impegno concreto verso comunità più giuste, inclusive e solidali. Le amministrazioni locali sono il primo presidio di democrazia e di prossimità: vedere tante città muoversi insieme nella stessa direzione è un segnale prezioso per il Paese. Demos continuerà a promuovere ovunque una cultura dei diritti che non lasci indietro nessuno”.

La mozione, ispirata ai principi della Dichiarazione universale dei diritti umani e ai principali strumenti Onu ratificati dall’Italia, richiama il valore costituzionale della dignità, della libertà e dell’uguaglianza e sottolinea il ruolo imprescindibile degli enti locali nella promozione dell’inclusione, dell’educazione alla cittadinanza e della coesione sociale. Tra gli impegni previsti: iniziative nelle scuole, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, illuminazioni simboliche di edifici istituzionali, eventi diffusi sul territorio e percorsi partecipati con associazioni e realtà educative per valorizzare i principi dell’Agenda Onu 2030.



