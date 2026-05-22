

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - È online il quinto episodio di "Amazing - idee e buone pratiche per una città sostenibile", il podcast realizzato da Ama e Adnkronos per una vita più green. Il V episodio della serie, "Troppo o troppo poco: dallo spreco alimentare all'energia pulita" va alla scoperta di come l'innovazione industriale di Ama, attraverso i nuovi biodigestori e la rimodulazione della raccolta, sia in grado di trasformare lo scarto in energia pulita e di come l'educazione nelle scuole possa creare una nuova generazione consapevole, partendo dal paradosso fra spreco e povertà alimentare.

Gli ospiti di questo quinto episodio sono Giorgia D'Errico, Direttrice delle relazioni istituzionali e public affairs per Save the Children e l'ingegner Allegra Ciccarello, Pmo Direzione Generale Ama Spa, che dialogheranno con Lorenzo Capezzuoli Ranchi, host del podcast.

"Amazing", un progetto Ama e Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com e amaroma.it.



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