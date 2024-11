Milano, 11 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato con tutte le nostre forze perché la famiglia abbia la giustizia che merita. Giulia è stata brutalmente trucidata dall’uomo che ha tentato fino all’ultimo minuto di tenerla con i sensi di colpa". E' uno dei passaggi della requisitoria della pm di Milano Alessia Menegazzo nella requisitoria contro Alessandro Impagnatiello, compagno della vittima, alla sbarra per l'omicidio della ventinovenne.

"Giulia era una donna straordinariamente forte, pronta a occuparsi del suo bambino con l’aiuto della sua meravigliosa famiglia, lei aveva provato a lasciarlo tre volte, a rispettarlo quando non voleva quel bambino, abbiamo sentito nei racconti della madre e della sorella una gravidanza d’inferno. Giulia ha ascoltato dall’amante la verità e tornando a casa ha pensato 'me ne torno dalla mia famiglia'" aggiunge la pm. Una possibilità che Impagnatiello non le ha concesso uccidendola con 37 coltellate la sera del 27 maggio del 2023.