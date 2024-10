Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "La proposta di legge che vi presento punta a istituire un'autorità garante per le vittime dei reati. Si aiutano tutte le categorie deboli, ma nessuno ha mai pensato di dare sostegno alle vittime di reato, persone per esempio che hanno avuto un grave lutto come una compagna, moglie uccisa da un criminale". Lo dice Jacopo Morrone, deputato della Lega, nella conferenza stampa di presentazione della sua pdl alla Camera.

"Lo Stato - aggiunge - non si è mai occupata di queste persone se non per iniziative private. Non c'è rete, un'organizzazione. L'obiettivo è quello di crearla, con un garante, appunto, che servirà da pungolo per verificare che il comune si adegui, la regione dia il giusto sostegno, economico e anche psicologico".

"E' di mia iniziativa, e della Lega, ma spero possa essere condivisa anche da altre forze politiche. Non ha colore politico e può essere esteso come già successo per il Codice rosso. E segue una direttiva europea", conclude Morrone.