- Milano, 04.04.2025 – Portare la propria azienda a una crescita costante e duratura nel tempo è il sogno di ogni imprenditore. Di certo, inseguire il profitto a tutti i costi è un approccio che non funziona più nel mondo moderno. Da qui l’importanza di costruire un business “human-centric” finalizzato ad avere un impatto positivo nel mondo moderno.

Per tutti coloro che sono alla ricerca di una guida preziosa per navigare la complessità del business moderno, costruire un successo duraturo e lasciare un segno positivo nel mondo, esce oggi il libro di Omar Bertolla “IMPRESA ARMONICA. Integrare Persone, Processi e Tecnologie Emergenti Per La Crescita Aziendale Con Il Business Flow Positioning” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per superare i limiti del modello imprenditoriale tradizionale e abbracciare una nuova mentalità vincente grazie al Business Flow Positioning.

“Il mio libro è il frutto delle mie esperienze personali e professionali, trasformate in lezioni pratiche per costruire aziende incentrate sulle persone” afferma Omar Bertolla, autore del libro. “Il libro propone un modello dinamico che combina rigore, creatività e innovazione, ispirandosi alla musica. L’obiettivo è creare imprese dove innovazione e partecipazione collettiva si equilibrano armoniosamente”.

Come afferma lo stesso autore, un’impresa di successo deve amplificare la visione del leader e coinvolgere attivamente il team. Motivo per il quale, solo con la sinergia tra leadership e collaborazione, si può evolvere e prosperare nel tempo.

“Questo libro raccoglie esperienze, emozioni e insegnamenti per aiutare tutti quegli imprenditori che cercano la propria strada. È fondamentale radicare l’innovazione in valori come autenticità, collaborazione e coraggio” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Questo approccio consente di creare un valore autentico, coinvolgendo clienti e collaboratori in modo duraturo”.

“Quando ho deciso di scrivere un libro, scegliere Bruno Editore è stato naturale” conclude l’autore. “Volevo un partner che desse valore e forma al mio progetto editoriale e chi meglio di Giacomo Bruno per raggiungere questo ambizioso obiettivo?”.



Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/41QlEvq



Omar Bertolla, nato a Genova nel 1981, è un imprenditore e innovatore nei settori entertainment, industriale e rigenerazione urbana. Appassionato di sport, musica, tecnologia e sviluppo personale, è padre di Samuele e Bianca Maria e condivide la vita con Simona. Dopo una carriera nelle produzioni live, ha sviluppato nuovi modelli di business unendo persone e tecnologia. Ha collaborato con oltre 1000 imprese, promuovendo sostenibilità e leadership evolutiva per attrarre investimenti e migliorare la cosa comune. Sito web: https://atypicalb.ai





Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it