Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Stiamo assistendo ad un 'ritorno' dei pogrom in Europa? Attacchi antisemiti ai tifosi israeliani in Olanda. Fermiamoci! L'odio antisemita dilaga, la Lega ancora una volta condanna con forza ogni forma di violenza antisemita e farà di tutto per impedire che l'antisemitismo dilaghi anche in Italia". Così il vicepresidente della commissione Affari esteri, il deputato della Lega Paolo Formentini.