

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Daje Paolo, fai questo passo e rifondiamo insieme l’area liberal democratica. Lontani dalla destra sovranista e dalla sinistra populista. Se non ora quando". Lo scrive Carlo Calenda sui social rispondendo al post di Paolo Gentiloni sul voto in Olanda. "L’onda sovranista -aveva scritto l'ex-premier- si ferma in Olanda, dove era stata più alta. Grande risultato dei liberali progressisti di D66. Una bella giornata per l’Europa".

