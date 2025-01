Oria, 8 gennaio 2025. Il mercato immobiliare vive un momento di grande dinamicità, con l’interesse in forte crescita degli stranieri negli investimenti in Italia. Un’attenzione per il mattone Made in Italy con diverse sfaccettature, che rispondono alle richieste delle diversità culturali di chi desidera acquistare casa nel Belpaese. “Sono nettamente diverse le richieste provenienti dal mondo occidentale rispetto a quello asiatico, diventa fondamentale comprendere determinate dinamiche di mercato per andare incontro alle esigenze della clientela”, spiega Diego Moretto, fondatore dell’agenzia internazionale Oikos Immobiliare. La società di Moretto, con sede a Oria ha saputo estendere la sua mission oltre i confini nazionali, distinguendosi nel settore della compravendita di immobili rivolgendosi principalmente alle richieste provenienti dall’estero. L’approccio di Oikos Immobiliare si basa sulla valorizzazione del territorio, unendo l’attenta conoscenza del mercato locale all’apertura strategica verso l’internazionalizzazione. “Ogni cliente ha preferenze differenti: europei e americani apprezzano le residenze dal fascino classico, immerse nei piccoli borghi, tra laghi e località di mare non troppo affollate”, sottolinea il fondatore di Oikos Immobiliare. “Gli asiatici, provenienti da Paesi quali Singapore, Malaysia, Indonesia, Cina, Giappone e Vietnam preferiscono investire in città come Milano, scegliendo soluzioni abitative moderne e tecnologiche per i periodi di studio dei propri figli”. Proprio la collaborazione con network di rilievo internazionale, come IQI Global, leader per il continente asiatico nell’ambito delle compravendite immobiliari, ha permesso a Oikos Immobiliare di ampliare ulteriormente il proprio orizzonte. Essere parte di una rete così diffusa ha aperto nuove opportunità a est, permettendo all’azienda di affermarsi come punto di riferimento per i clienti di questa vasta area di mondo. “La crescita di Oikos è stata guidata dalla volontà di far conoscere il patrimonio culturale italiano a una clientela internazionale,” racconta Moretto. “Fin dal principio, abbiamo orientato la nostra offerta ai mercati esteri per far scoprire l’esperienza unica della dolce vita. Siamo partiti dalla Puglia e, oggi, copriamo tutto il territorio nazionale, sviluppando soluzioni su misura per clienti europei, americani e asiatici”. Come spiegato da Moretto, la domanda di immobili in Italia non è mai stata così alta, ecco perché diventa fondamentale trasformare l'interesse estero verso l’Italia in progetti concreti, puntando a far vivere alla clientela l’esperienza del vivere l’italianità.



