Roma, 16 gen. (Adnkronos Salute) - "Un modello sinergico è sempre vincente. Poter avere questa collaborazione fra il territorio, fra l'Asl e le università, significa poter garantire tutela, salute e formazione. Le tecnologie avanzate e l'intelligenza artificiale rappresentano una realtà che è sotto gli occhi di tutti, ma certamente non possiamo prescindere dal rapporto interattivo che deve esistere fra il paziente e l'operatore. Umanizzazione ed empatia sono parole d'ordine a cui dobbiamo far sempre riferimento". Lo ha detto Raffaella Docimo, ordinario del Dipartimento di Scienze chirurgiche, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, partecipando oggi all'evento 'Università e Sistema sanitario regionale insieme per l'odontoiatria del terzo millennio - Prospettive future della formazione e della professione odontoiatrica', nel corso del quale è stato presentato l'accordo triennale tra Asl Roma 1 e Università Campus Bio-Medico di Roma sulla formazione, i tirocini e l'orientamento degli studenti dell'ateneo, all'interno di strutture pubbliche dell'azienda sanitaria capitolina.