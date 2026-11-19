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Palermo, 19 nov. (Adnkronos) - "Le imprese siciliane guardano con entusiasmo agli investimenti sul territorio, soprattutto da parte di player che possono garantire delle buone pratiche che permetteranno ai giovani sicuramente di crescere e di prendere visione di quelle che sono le opportunità che vengono offerte dalla nostra terra". Lo ha dichiarato Maria Elena Oddo, presidente della Federazione Giovani Imprenditori di Sicindustria, a margine della presentazione del quinto Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia di A2A, nella sede di Sicindustria a Palermo.

"La nostra terra ha bisogno che le competenze che vengono formate sul territorio restino radicate sul territorio e che i giovani abbiano una possibilità concreta di scegliere se andare via o se restare, approfittando della ricchezza del nostro tessuto, sicuramente un tessuto fatto di piccole e medie imprese che possono contribuire all'arricchimento delle filiere in un'ottica di crescita e di sviluppo della manifattura locale", ha concluso Oddo.

