(Adnkronos) - Belluno, 14 Novembre 2024 – Glance24, negozio di ottica online, punto di riferimento in Italia per l’acquisto diocchiali da vista online dal 2009, con l’occasione del lancio della sua nuova collezione di montature per occhiali da vista, rinnova le opportunità della prova gratuita a casa e della prova virtuale per scegliere la montatura giusta.

Se è vero che la tendenza all’acquisto online si estende anche a un accessorio essenziale come gli occhiali da vista, è altrettanto vero che le persone non sono disposte a rinunciare alla sicurezza di poter fare la scelta giusta. Soprattutto quando si tratta di acquistare online un accessorio che ha a che vedere con la salute.

Ecco perché è importante rinnovare i propri servizi per stare al passo con le nuove abitudini di ricerca e acquisto online.

È grazie alla nuova tecnologia di realtà aumentata e intelligenza artificiale, che Glance24 può offrire un’esperienza di acquisto di occhiali da vista per donna e uomo.

Su www.glance24.com, con lo specchio virtuale, i consumatori possono provare virtualmente centinaia di modelli firmati da brand nazionali e internazionali, personalizzando la loro scelta in base alle proprie caratteristiche facciali e alle ultime tendenze. Questo innovativo strumento permette di risparmiare tempo, evitare spostamenti e avere la certezza di scegliere la montatura giusta anche da casa.

“La nostra missione è offrire un’esperienza d’acquisto nuova, che permetta di usufruire di servizi professionali, consulenze specializzate pre e post-vendita, di sentirsi sicuri e soddisfatti delle proprie scelte”, afferma Osvaldo Bortoluzzi.



A supporto della nuova collezione, Glance24 rinnova la possibilità di usufruire di questi due servizi innovativi per aiutare i clienti a scegliere la montatura perfetta in tutta sicurezza.

1. Prova gratuita a casa: per le montature firmate Glance24, i clienti possono ricevere gratuitamente a casa fino a 3 montature da provare prima di effettuare l’acquisto. Questo servizio permette di valutare dal vivo materiali, comfort e design, rendendo l’acquisto online più sicuro e conveniente.

2. Specchio virtuale: grazie a una tecnologia avanzata di realtà aumentata e intelligenza artificiale, tutti i modelli – compresi quelli dei migliori brand – possono essere provati virtualmente direttamente sul sito Glance24. È possibile caricare una foto, o usare la webcam, per vedere come ogni montatura si adatta ai lineamenti del viso. Inoltre, un sistema di raccomandazione personalizzata analizza le caratteristiche facciali e le preferenze per suggerire la montatura ideale, rendendo l’esperienza di acquisto ancora più precisa e su misura.



La nuova collezione di montature Glance24 si ispira alle tendenze previste per le stagioni del 2025, proponendo modelli per uomo e donna che combinano estetica, funzionalità e comfort. La linea comprende design dalle linee classiche e professionali, a modelli dallo stile moderno e più eccentrico, fino ai modelli d’ispirazione vintage. È possibile scegliere tra occhiali rettangolari, rotondi, a goccia ed esagonali.

Le montature sono progettate per soddisfare le esigenze di chi cerca occhiali di design, ma allo stesso tempo comodi, pratici ed eco-sostenibili, disponibili in una vasta gamma di materiali, tra cui il titanio, l’acetato di alta qualità e il metallo.

I modelli in titanio, plastica e metallo sono disponibili anche in versioni rimless (senza montatura) e semi-rimless, per un look sempre più minimalista e leggero, con le lenti fissate direttamente alle stanghette senza una montatura visibile.

Oltre ai modelli firmati Glance24, è possibile scegliere tra montature dei migliori brand nazionali e internazionali come Gucci, Ray-Ban, Oakley, Tom Ford, Persol, Timberland, Guess, Armani, Ultem con clip-on.



Grande attenzione è stata dedicata all’eco-sostenibilità: Glance24 introduce montature realizzate in materiali biodegradabili, come l’acetato eco-friendly, per rispondere alla crescente domanda di prodotti rispettosi dell’ambiente.



Glance24 è un negozio di ottica online attivo dal 2009 con una selezione di centinaia di montature per occhiali da vista e da sole, lenti graduate e servizi di consulenza specializzata.



