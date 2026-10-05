

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Adnkronos sarà media partner di “Obiettivo Export: Imprese e territori del Centro Italia verso la Conferenza Nazionale dell’Export 2026”, in programma il 6 ottobre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma. L’appuntamento, promosso nell’ambito del percorso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato all’internazionalizzazione delle imprese, metterà a confronto istituzioni, diplomazia economica, aziende, associazioni e attori del Sistema Italia.

La giornata sarà seguita da Adnkronos con una copertura multimediale dedicata: articoli sul sito, lanci di agenzia, interviste video ai protagonisti e una diretta speciale dalle 13 alle 14, che sarà trasmessa sulla homepage del sito, Youtube e Dailymotion, per raccontare temi, interventi e prospettive emerse dal confronto. Tra gli ospiti, i diplomatici, le aziende e le associazioni che saranno protagonisti della giornata.

Al centro dell’evento il ruolo dei territori nella crescita sui mercati internazionali, gli strumenti a sostegno dell’export, la diversificazione dei mercati, la sicurezza delle materie prime e la competitività delle filiere italiane. Una parte della giornata sarà inoltre dedicata al confronto diretto tra imprese, rete diplomatico-commerciale ed esperti delle strutture pubbliche che sostengono l’internazionalizzazione.

I temi e le indicazioni emersi a Roma saranno poi al centro anche di un episodio speciale del podcast “La Sfera”, per approfondire come stanno cambiando i mercati internazionali, quali nuove opportunità si aprono per il Made in Italy e quale ruolo può giocare la diplomazia economica nell’accompagnare le imprese italiane fuori dai confini nazionali.

