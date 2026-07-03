

Washington, 3 lug. (Adnkronos) - In un messaggio pubblicato su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente criticato gli alleati europei per il loro scarso contributo alle spese militari nella Nato, a pochi giorni dal vertice di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio.

“È ridicolo che gli Stati Uniti continuino a percorrere un percorso unilaterale” nel sostenere militarmente la Nato, “in assenza di reciprocità” da parte degli alleati europei, che “non ci sono stati vicini”, ha scritto l'inquilino della Casa Bianca.

Trump ha anche postato una scheda grafica che indica il contributo degli Stati Uniti che ammonta a“999 miliardi di dollari”, invece “Regno Unito 90,5 miliardi, Francia 66,5 miliardi, Italia 48,8 miliardi e Polonia 44,3 miliardi”.



Intanto, il capo del Pentagono Pete Hegseth aveva intenzione di annunciare nuovi e significativi tagli alla presenza militare americana in Europa durante la riunione dei vertici militare dela Nato dello scorso mese a Bruxelles, ma il piano è stato fermato dai più alti funzionari dell'amministrazione del presidente Trump, in particolare dal segretario di Stato Marco Rubio. Questo il retroscena svelato dal Wall Street Journal, citando fonti informate.

Al posto dell'annuncio dei tagli, Hegseth ha comunicato l'avvio di una revisione della postura delle forze statunitensi in Europa, un processo che potrebbe durare fino a sei mesi. L'episodio, secondo il quotidiano, evidenzia come all'interno dell'amministrazione Trump non sia ancora stata raggiunta una posizione condivisa sull'entità e sui tempi di un eventuale ridimensionamento della presenza militare americana nel continente, tema che continua a suscitare preoccupazioni tra gli alleati della Nato e al Congresso degli Stati Uniti. Il portavoce capo del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato che Hegseth "ha voluto assicurarsi che il suo messaggio fosse allineato agli obiettivi e all'agenda del presidente e non intendesse limitare il margine decisionale del presidente".



