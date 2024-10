(Adnkronos) - · Numero Blu Servizi S.p.A diventa società ELITE grazie alla partnership con CDP e Simest e coglie l’opportunità di essere rappresentata tra le migliori aziende in Italia e Europa.

· Percorso formativo focalizzato su internazionalizzazione

· ELITE è l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

31 ottobre 2024 · NUMERO BLU SERVIZI S.p.A.è una realtà italiana attiva che offre soluzioni e servizi personalizzati di DIGITAL TRANSFORMATION, BPO e RICERCHE di MERCATO altamente qualificati. Nata nel 1993 dall’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di professionisti, pone come propria mission la volontà di implementare soluzioni volte ad una continua innovazione, costruendo nuove dimensioni attorno al cliente, seguendone le peculiarità e offendo servizi che possano affiancarlo nella gestione delle relazioni dirette con i rispettivi clienti, in una logica di business to business to consumer (B2B2C). Negli anni NUMERO BLU non ha mai voluto delocalizzare all’estero, continuando a mantenere la sua progettualità in Italia sostenendo così l’occupazione e la qualità lavorativa “Made in Italy”. Oggi il Gruppo conta 9 sedi dislocate tra Roma, dove risiede l’head quarter, Milano, Legnano (MI), Leinì (TO) e Palermo, con oltre 1.500 operatori. La società opera in settori strategici con oltre 90 commesse attive principalmente nei mercati del Finance, delle Utilities, della P.A. e del No Profit. Non solo business, ma anche welfare aziendale e progetti di sostenibilità ambientale: NUMERO BLU crede infatti in un ambiente lavorativo che insista sui principi di consapevolezza e rispetto reciproco come propri valori fondanti.www.numeroblu.it



Numero Blu Servizi S.p.A. entra a far parte di ELITE, tramite la CDP-Simest Lounge. Le 21 società provengono da 11 regioni, di cui il 67% dal centro-sud, in rappresentanza del settore produttivo e dei servizi. Un programma esclusivo dedicato a una selezione delle migliori imprese italiane che intendono intraprendere un percorso di formazione strategica con una forte connotazione sull’internazionalizzazione per sviluppare competenze e conoscenze utili a favorire i loro piani di crescita.

Luca Leopizzi, Amministratore Delegato e Founder di Numero Blu :

“L’ingresso in ELITE rappresenta un importante passo per Numero Blu, un’opportunità strategica per rafforzare il nostro impegno verso l’innovazione e la qualità ‘Made in Italy’ nei servizi di BPO e digital transformation. Attraverso questo percorso, puntiamo a consolidare il nostro posizionamento nei settori in cui operiamo e a valorizzare le nostre competenze, guardando a nuovi mercati e possibilità di crescita. La sinergia con partner d’eccellenza, supportata da un contesto strutturato e internazionale, sarà essenziale per affrontare le sfide future e promuovere uno sviluppo sostenibile e duraturo.”

Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE Gruppo Euronext, ha dichiarato:

“Siamo felici di dare il benvenuto in ELITE a Numero Blu Servizi che potrà quindi accedere a nuove competenze e capitali per accelerare i propri progetti di crescita. Per le imprese l'internazionalizzazione rappresenta una leva strategica fondamentale per crescere, diversificare i mercati e aumentare la propria competitività. Espandersi oltre i confini nazionali consente di accedere a nuove opportunità, innovare e sfruttare le sinergie con partner globali. In un contesto economico sempre più interconnesso, è essenziale che le PMI investano in percorsi di crescita internazionale per rafforzare la propria resilienza e prosperare nel lungo periodo. In ELITE, crediamo fermamente che l'internazionalizzazione sia uno degli strumenti più potenti per accelerare la crescita e favorire la sostenibilità a lungo termine delle aziende, ed è per questo che supportiamo le imprese in questo percorso con programmi dedicati e una rete internazionale di partner.”