

Roma, 19 set.(Adnkronos) - Newcleo sbarcherà sul Nasdaq "indicativamente" da martedì 22 settembre. Lo ha comunicato NewHold Investment Corp. III, la Spac quotata in borsa con cui la stessa società europea del nucleare di nuova generazione guidata da Stefano Buono si fonderà per arrivare a scambiare sul listino Usa.

Questa settimana la Spac ha annunciato che durante un'assemblea straordinaria degli azionisti sono state approvate tutte le proposte relative alla business combination "con newcleo plc, public limited company costituita secondo il diritto di Inghilterra e Galles (già Newcleo ltd, private limited company disciplinata dal diritto di Inghilterra e Galles)". Circa il 93,4% dei voti espressi durante l'assemblea è stato favorevole all'operazione con newcleo, rappresentando circa il 72,4% delle azioni ordinarie in circolazione di NewHold. I risultati formali della votazione sono stati inseriti in un modello Form 8-K depositato presso la Sec, la Securities and exchange commission statunitense, nel quale si legge di 19.986.439 azioni portate a favore dell'operazione, con 1.286.410 'contrarie'.

Il closing dell'operazione è previsto "indicativamente" per lunedì 21 settembre, dopo "il perfezionamento delle consuete condizioni sospensive", si legge in una nota di Newhold. A seguito del closing, l'azienda che ne risulterà opererà come newcleo plc e le sue azioni ordinarie e i relativi warrant (ciascuno esercitabile per un'azione ordinaria di Classe A a un prezzo di 11,50 dollari) dovrebbero essere negoziati sul Nasdaq con i ticker NWCL e NWCLW "a partire indicativamente da martedì 22 settembre".



Quando negli scorsi mesi è stata annunciata l'operazione per la quotazione di Newcleo, la valutazione pre-money era di circa 2,4 miliardi di dollari, con la stima di 429 milioni di dollari di risorse finanziarie a disposizione dell'azienda, impegnata in una forte espansione negli Stati Uniti, recentemente rafforzata dalla nomina dell'esperto manager dell'energia Jeffrey Lyash a presidente.

Il capitale, era stato spiegato al momento dell'annuncio, proviene dai finanziatori privati attraverso una Pipe (Private investment in public equity) da 220 milioni di dollari con il prezzo standard di 10 dollari ad azione per 22 milioni di azioni emesse. Altri 209 milioni di dollari, era stato comunicato, sarebbero arrivati dalla liquidità depositata nel trust account della Spac statunitense. In un Form 8-K dell'11 settembre la Spac ha comunicato che "in base all'importo presente nel conto fiduciario al 9 settembre 2026, la società stima che il prezzo di riscatto per azione sarà di circa 10,65 dollari".

