

Roma, 17 nov. (Adnkronos Salute) - "I risultati dello studio Astrid potrebbero contribuire a cambiare la pratica clinica nel trattamento del tumore polmonare a piccole cellule, una patologia che per lungo tempo ha ricevuto un'attenzione limitata nell'ambito della ricerca oncologica".

"Lo studio, condotto su circa 200 pazienti, ha confrontato il trattamento standard con la chemioterapia in associazione a serplulimab, dimostrando un beneficio in termini di sopravvivenza globale (overall survival), con un miglioramento di circa 2 mesi rispetto al trattamento di confronto. I risultati hanno evidenziato anche un profilo di tollerabilità favorevole e confermano le evidenze già emerse dallo studio Astrum-5, condotto prevalentemente su una popolazione asiatica. Astrid rappresenta quindi uno studio di conferma con potenziali implicazioni per la pratica clinica in una patologia che costituisce ancora circa il 14% dei casi di tumore polmonare trattati". Lo ha detto Silvia Novello, ordinario di Oncologia medica all'università degli Studi di Torino, responsabile di Oncologia polmonare all'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano e presidente di Walce (Women against lung cancer in Europe), in occasione del XXVIII congresso nazionale Aiom, svoltosi a Roma dal 13 al 15 novembre.

