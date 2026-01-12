

Pyongyang, 12 gen. (Adnkronos/Afp) - La Corea del Nord ha condannato quelle che ha definito azioni "spudorate" da parte degli Stati Uniti, che a suo dire hanno minato le Nazioni Unite e ha accusato Washington di un "atto criminale orribile". Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency, la missione di Pyongyang presso le Nazioni Unite a New York ha criticato aspramente i piani di un briefing sulle presunte violazioni delle sanzioni, spiegando che "ciò che dovrebbe essere messo in discussione e discusso apertamente all'Onu, in quanto questione più importante in sospeso, è l'orribile atto criminale degli Stati Uniti, che disprezzano l'esistenza stessa delle Nazioni Unite".

Gli inviati di Pyongyang non hanno specificato l'atto in questione, ma la dichiarazione arriva poco più di una settimana dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti. Tale operazione rappresenta uno scenario da incubo per la leadership della Corea del Nord, che da tempo teme un cosiddetto "attacco di decapitazione" di questo tipo e accusa Washington di volerla rimuovere dal potere. "L'irrazionalità e la cattiva condotta di Washington nell'abusare dell'arena delle Nazioni Unite per soddisfare i propri interessi geopolitici non dovrebbero mai essere tollerate", ha affermato la missione della Corea del Nord.

Ha inoltre accusato Washington di "atti spudorati, illegali e immorali" e di "tentativo di prendere in giro l'arena delle Nazioni Unite per scopi unilaterali ed egoistici". La scorsa settimana il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero abbandonato alcune organizzazioni delle Nazioni Unite che aveva definito "contrarie agli interessi degli Stati Uniti". La Corea del Nord è sottoposta a una serie di sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il suo programma nucleare e missilistico.

