Washington, 5 nov. (Adnkronos/Afp) - La maggioranza dei 15 membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato la Corea del Nord a rinunciare al suo programma di missili balistici e ha condannato il lancio di un missile intercontinentale il mese scorso. "Questo lancio, che si aggiunge agli oltre 100 lanci di missili balistici effettuati dal 2022 ad oggi, costituisce una chiara violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, mette a repentaglio la pace e la sicurezza internazionale e minaccia di indebolire il regime globale di non proliferazione", hanno affermato i paesi in una dichiarazione congiunta letta dal vice ambasciatore statunitense, Robert Wood.

Oltre agli Stati Uniti, la dichiarazione è stata firmata da Francia, Giappone, Ecuador, Malta, Corea del Sud, Sierra Leone, Slovenia, Svizzera e Gran Bretagna. A loro si sono uniti anche Danimarca, Grecia e Panama, che diventeranno membri non permanenti del consiglio a gennaio. Secondo la dichiarazione, in risposta al lancio del missile balistico del 30 ottobre, gli Stati Uniti hanno chiesto al Consiglio di adottare un testo che dichiarasse che la Corea del Nord viola le risoluzioni Onu. Ciò avrebbe dovuto essere approvato da tutti i 15 membri. "Tuttavia, due membri del Consiglio hanno rifiutato di unirsi alla denuncia unitaria", si legge nella dichiarazione. Il testo non nomina i due paesi, ma gli Stati Uniti accusano regolarmente Russia e Cina di proteggere la Corea del Nord presso le Nazioni Unite.

"Invitiamo la Corea del Nord a riprendere i negoziati, a rispettare gli obblighi derivanti da numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ad abbandonare i suoi programmi sulle armi di distruzione di massa e sui missili balistici", si legge nella dichiarazione congiunta, nella quale non è stato fatto alcun accenno alla salva di missili balistici a corto raggio che la Corea del Nord avrebbe lanciato oggi, secondo quanto reso noto dall'esercito sudcoreano.