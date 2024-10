(Adnkronos) - Residui di pesticidi potenzialmente pericolosi in sette prodotti su undici. Anche il mix di verdure non è sempre così ricco e vario come ci si aspetterebbe dalle immagini sulle confezioni.

31 ottobre 2024 –Non c’è nulla di più confortante di un piatto di zuppa fumante. Con gli ingredienti giusti può anche essere un modo per mangiare più verdure. Infatti, a tessere le lodi delle minestre è scesa in campo anche la scienza della nutrizione. Altroconsumo ha quindi testato undici buste di minestrone surgelato classico pronto da cuocere e condire a piacere, alla ricerca di eventuali microrganismi pericolosi per la salute, sporcizia e residui di pesticidi.

Dall’analisi è emerso come tutti i prodotti sono stati apprezzati all’assaggio e sicuri dal punto di vista della microbiologia. È però stata riscontrata la presenza di pesticidi sulle verdure: pur trattandosi di tracce minime e ampiamente nei limiti di legge, Altroconsumo ha trovato nella maggior parte dei prodotti sostanzeche, sebbene siano autorizzate in agricoltura, sono considerate critiche per la salute.

Tra queste, ad esempio, l’Organizzazione ne ha individuate alcune che, se assunte in grandi quantità alla lunga possono avere un effetto negativo sul sistema ormonale (interferenti endocrini) e altre che sono classificate cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione.

È stato poi verificato che le sostanze trovate fossero tutte autorizzate e anche in questo caso non sono emersi problemi, sebbene nei minestroni Findus e Orogel siano state rinvenute tracce di Dimetomorf, un fungicida per il quale l’Unione Europea recentemente non ha rinnovato l’autorizzazione (in futuro quindi dovrebbe scomparire).

Per questo motivo, sette prodotti su undici hanno ottenuto un giudizio complessivo tiepido e non buono, sebbene questi minestroni ottengano buoni risultati in molte altre prove e alcuni avrebbero potuto ambire anche al podio.

Un ulteriore aspetto che ha frenato l’entusiasmo riguarda la varietà e l’equilibrio nella composizione delle verdure è che complessivamente questi prodotti sono sufficienti (tranne l’ultimo in classifica), ma deludono chi si aspetta di trovare la ricchezza di verdure esibita sulla confezione.

Sulla base di queste considerazioni Altroconsumo ha premiatosolo quattro minestroni: La Valle degli Orti e Freshona (Lidl) che ottengono una valutazione ottima; Esselungae Selex, con una valutazione buona. Gli altri invece ottengono un giudizio insufficiente, se non addirittura pessimo (in particolare i minestroni Findus e Orogel).