

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei Delegati dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (Iiila) lha eletto per acclamazione Segretario Generale, Giorgio Silli, incarico che assumerà ufficialmente a partire da gennaio 2026. Si tratta di un ruolo di grande prestigio, che però è incompatibile sia con la sua appartenenza a un partito politico, sia con l’attuale incarico istituzionale di Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per questa ragione, Giorgio Silli ha già rassegnato le dimissioni dagli incarichi di partito in Noi Moderati e a breve le rassegnerà anche dal Governo". Così Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.

"Desideriamo esprimere a Silli la nostra gratitudine per l’impegno e la dedizione che ha dimostrato in questi anni e rivolgergli i nostri auguri più sinceri per il nuovo percorso professionale, certi che saprà rappresentare al meglio l’Italia e rafforzare i legami con i Paesi dell’America Latina".

