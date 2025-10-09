

Pyongyang, 9 ott. (Adnkronos/Afp) - La Corea del Nord ospiterà domani alti funzionari provenienti da Cina e Russia per gli 80 anni di governo del Partito dei Lavoratori, una celebrazione che dovrebbe prevedere una grande parata militare per mettere in mostra le sue armi più avanzate. La manifestazione avviene mentre il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ottenuto il sostegno fondamentale della Russia dopo aver inviato migliaia di soldati nordcoreani a combattere al fianco delle forze di Mosca in Ucraina. Il mese scorso, Kim è apparso accanto al presidente cinese Xi Jinping e al leader russo Vladimir Putin durante una sontuosa parata militare a Pechino.

Il premier cinese Li Qiang guiderà la delegazione cinese alle celebrazioni dell'80° anniversario, mentre Mosca invierà a Pyongyang il vice capo del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. Il grande evento sarà uno "spettacolo pubblico che materializzerà il consolidamento strategico dell'asse Cina-Corea del Nord-Russia", ha dichiarato all'AFP Seong-Hyon Lee, ricercatore ospite presso l'Harvard University Asia Center. "Da un punto di vista più strategico, Kim sta dimostrando il suo valore come partner. Esibendo armi avanzate e un esercito potente, sta dicendo a Pechino e Mosca: 'Non sono uno Stato cliente; sono un alleato prezioso e capace'", ha affermato Lee.

Gli analisti prevedono che durante la parata verrà presentato un nuovo missile balistico intercontinentale a combustibile solido che potrebbe raggiungere gli Stati Uniti, nonché nuovi droni e armi ipersoniche mirate a minacciare le forze statunitensi. "La guerra in Ucraina avrebbe mostrato a Pyongyang l'importanza della 'rivoluzione dei droni' nella guerra e ora stanno facendo del loro meglio per recuperare terreno, presumibilmente con l'aiuto della Russia", ha affermato Vladimir Tikhonov, professore di studi coreani all'Università di Oslo.

Joseph Dempsey dell'International Institute for Strategic Studies ha affermato che le immagini recentemente pubblicate della mostra sulla difesa della Corea del Nord forniscono un "buon assaggio" della prossima parata. Un nuovo sistema visibile nelle immagini sembra assomigliare al sistema di difesa aerea russo Pantsir montato su un veicolo cingolato nordcoreano, il che è "potenzialmente molto degno di nota visti i crescenti legami militari con Mosca", ha detto Dempsey all'Afp. I festeggiamenti a Pyongyang seguono l'affermazione di Seul secondo cui un incontro tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti "non può essere escluso" a margine del vertice Apec di quest'anno in Corea del Sud.



