

Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Maria Corina Machado è una donna coraggiosa, che si batte da anni per la libertà contro il feroce regime di Maduro in Venezuela. Il Nobel per la pace che le è stato assegnato è un simbolo potente che riaccende la speranza nel martoriato popolo venezuelano". Lo dice Matteo Renzi.

