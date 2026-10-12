

Roma, 12 ott.(Adnkronos) - Il premio Nobel per le scienze economiche 2026 è stato assegnato a due studiosi americani, Robert E. Hall e Michael Woodford. Il premio di quest'anno è dedicato alla stabilizzazione: infatti - secondo il comitato che assegna i riconoscimenti - i vincitori del Nobel 2026 hanno sviluppato nuovi modelli macroeconomici che hanno migliorato significativamente la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci. Sulla base di questi modelli, misure di politica fiscale e monetaria tempestive possono ridurre i picchi e le flessioni dell'economia.

Il premio per le scienze economiche è conferito dalla Reale Accademia Svedese delle Scienze di Stoccolma, in Svezia, secondo gli stessi principi che regolano l'assegnazione dei Premi Nobel sin dal 1901. Nel 1968, la Sveriges Riksbank (la banca centrale svedese) istituì il premio Sveriges Riksbank per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel. Il premio si basa su una donazione ricevuta dalla Fondazione Nobel nel 1968 dalla Sveriges Riksbank in occasione del 300° anniversario della banca. L'importo del premio è lo stesso dei Premi Nobel ed è erogato dalla Riksbank. Il primo premio per le scienze economiche fu assegnato a Ragnar Frisch e Jan Tinbergen nel 1969. Fino all'edizione 2025 ci sono stati 99 premiati in scienze economiche, tra cui 3 donne. Il vincitore più giovane aveva 46 anni, il più anziano 90.

I due americani hanno vinto il Nobel di quest'anno per aver dimostrato come i modelli economici potessero essere ricostruiti per ridare vigore alle politiche di stabilizzazione. Invece di basare i modelli su correlazioni statistiche tra variabili macroeconomiche – come inflazione, produzione e consumi – hanno scelto di fondarli su basi microeconomiche. Questo approccio implica la comprensione di come le azioni aggregate delle singole famiglie e imprese influenzino l'economia nel suo complesso.

L'economia, spiega il comitato che ha assegnato il premio, è caratterizzata da un'alternanza di fasi di espansione e contrazione. Da quando, quasi un secolo fa, l'economista John Maynard Keynes ha formulato le sue teorie, le politiche di stabilizzazione hanno assunto un ruolo centrale nel contrastare queste fluttuazioni. Durante le recessioni, l'economia viene stimolata tagliando i tassi di interesse e aumentando il deficit di bilancio, mentre occorre fare l'esatto opposto per raffreddare un'economia in surriscaldamento. Tuttavia, durante le crisi petrolifere degli anni '70, è parso evidente che i modelli keynesiani – che stabiliscono i tempi e le modalità di attuazione degli interventi – non funzionassero più. Invece di ridurre la disoccupazione, innescarono un'inflazione fuori controllo. L'Occidente visse un decennio caratterizzato da bassa crescita, elevata disoccupazione e alta inflazione. Molti ritennero che le politiche di stabilizzazione avessero fatto più danni che altro e che dovessero essere accantonate.

Un elemento centrale dei modelli degli economisti premiati è l'assunto che famiglie e imprese agiscano in un'ottica prospettica quando prendono decisioni in merito ai risparmi o alla fissazione dei prezzi. Quando i governi e le banche centrali comunicano i propri piani di politica economica, possono influenzare queste aspettative future e indirizzare l'economia nella giusta direzione. Fin dalla loro introduzione, i nuovi modelli si sono rivelati uno strumento prezioso per gestire le flessioni economiche che ci hanno colpito. "Il lavoro dei premiati ci ha fornito una solida base teorica per i modelli attualmente utilizzati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo. Grazie a essi, siamo meglio attrezzati per far fronte agli shock economici, come le crisi energetiche o le variazioni repentine nei livelli di consumo delle famiglie", afferma John Hassler, presidente del Comitato per il Premio in Scienze Economiche.

