

Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - Visita a sorpresa, questa mattina, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Niscemi (Caltanissetta). Come apprende l'Adnkronos, il Capo dello Stato arriverà nella tarda mattinata di oggi nel piccolo comune colpito dalla frana. Prima farà un sorvolo in elicottero sulla zona colpita dall'evento franoso. Sarà una visita lampo. Mattarella incontrerà anche il sindaco Massimiliano Conti che farà il punto sulla situazione. Subito dopo Mattarella lascerà Niscemi per raggiungere Palermo dove oggi pomeriggio parteciperà alla Giornata dell'Orgoglio dell'Avvocatura, che si terrà al Teatro Massimo.

