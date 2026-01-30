

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Il ponte sullo stretto non è un'opera prioritaria con una situazione simile, con paesi che crollano. Impegnare 13 miliardi di euro di fronte a eventi simili andrebbe quanto meno discusso seriamente". Lo ha dichiarato il deputato del Pd, Roberto Speranza, ospite di Coffee Break su La7.

"Troviamo, in maniera condivisa le risorse necessarie per dare risposte concrete alle popolazioni colpite. Questa è la priorità. Ed è indispensabile per ricostruire la credibilità delle Istituzioni", ha aggiunto l'ex ministro della Salute.

