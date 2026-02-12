

Niscemi, 12 feb. (Adnkronos) - Il Procuratore capo di Gela (Caltanissetta) Salvatore Vella è appena arrivato a valle della frana di Niscemi (Caltanissetta), insieme con il pool di forze dell'ordine e di consulenti del pm, docenti e geologi, che dovranno fare le loro valutazioni. La Procura gelese indaga per disastro colposo, per il momento contro ignoti.

