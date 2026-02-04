Roma, 4 feb (Adnkronos) - "La sicurezza o è per tutti o non è, il Sud non è periferia sacrificabile. La solidarietà non si annuncia ma si finanzia e la ricostruzione non si promette ma si fa e basta". Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera dopo l'informativa del ministro Musumeci sul maltempo al Sud.
Niscemi: Schlein, 'sicurezza per tutti o non è, la solidarietà non si annuncia ma si finanzia'
4 febbraio, 2026 • 12:13
