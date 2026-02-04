Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Cos'è la celerita' per Meloni? Quanto dovranno aspettare le persone. Servono scadenze certe e non tempi generici". Lo ha detto Elly Schlein alla Camera dopo l'informativa del ministro Musumeci sul maltempo al Sud.
Niscemi: Schlein, 'servono tempi certi, cos'è la celerità per Meloni?'
4 febbraio, 2026 • 12:13
